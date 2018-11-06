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تعليم

نوعية عين شمس تستقبل عميد كلية الموسيقى بجامعة الروح القدس في لبنان

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:32 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
استقبلت د. أماني حنفي عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، د. بديع الحاج عميد كلية الموسيقى بجامعة الروح القدس في لبنان.

وأكدت الدكتورة أماني حنفي، أن اللقاء تناول أهمية الأنشطة الفنية المختلفة كأساس لبناء جيل متوازن، وقادر على العطاء القوي نفسيا مرتبطا ومحبا لوطنه بعيدًا عن التعصب والأفكار الإرهابية.

كما استعرضت عميد كلية التربية النوعية، أهم محاور المؤتمر العلمي المقرر عقده فى الفترة من ٢٤ - ٢٧ من فبراير المقبل تحت عنوان مستقبل التعليم النوعي، وذوى الاحتياجات الخاصة فى ضوء مفهوم الجودة.
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