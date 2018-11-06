مائة ألف جنيه لدعم نقابة القراء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء صرف الدفعة الثانية لهذا العام الحالي 2018م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء، وذلك لخدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته.



و تقيم الوزارة ندوة علمية كبرى تحت عنوان : “ سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) نبي الرحمة “بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة عقب صلاة المغرب يوم السبت الموافق المقبل

