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تعليم

برامج لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مدارس القليوبية.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أكد أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم القليوبية على أهمية دعم الموهوبين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية الموهوبين والدفع بهم باعتبارهم نواة حقيقية للنهوض بالوطن. 

وقال إن مديرية التعليم بالتنسيق مع الإدارات قامت بوضع برامج حقيقية لاكتشاف المواهب بمدارس القرى والمدن وتشكيل فرق بحثية لهذا الأمر مشيرا إلى أن هناك دعما واضحا من قيادات التعليم بالقليوبية للموهوبين فى شتى المجالات وهناك لقاءات مستمرة بينهم وبين وكيل الوزارة تمشيا مع دور الوزارة فى هذا الشأن والذى يسعى لخلق جيل من المبدعين فى شتى التخصصات.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته مدرسة ترسا الثانوية المشتركة لعرض نماذج من مواهب طلاب مدارس الابتدائى والإعدادى والثانوى بإدارة قها التعليمية بحضور الدكتورة وفاء طنطاوى مدير إدارة قها التعليمية والدكتورة عزة فتحى وكيل الإدارة وأعضاء مجلس الآباء ومديرى المدارس وعددا كبيرا من أولياء الأمور.  

وأكدت مديرة الإدارة على دور الأنشطة الطلابية فى العملية التعليمية وعلى أهمية البحث عن الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والدفع بهم ليكونوا نواة لجيل واع متفتح مدرك لقيمة وطنه فى مواجهة الأفكار الهدامة.

وخلال الحفل قام عددا من الطلاب بتقديم عروض فى فن التمثيل والمسرح والشعر والموسيقى والرسم وبعض الألعاب الرياضية ومن هؤلاء الطلاب أشرقت جمال وعبد العظيم علاء ومحمود البقيرى ووسام السيد وسارة طلعت وشيماء عزت وهبة محمود حسين وأحمد عبد المنعم.

وتضمن الحفل فقرة غنائية وعرض جومباز وكراتيه وعرض إنشاد دينى بقيادة الشيخ عادل حسنى مطر وعرض مسرحى بعنوان "موعد مع ابليس " واستعراض على البركة واستعراض "بحب بلدى" وعرض رسم

اشرف على الحفل شريف عبد العليم مدير المدرسة الثانوى ونادية أبو سريع وكيل المدرسة وداليا صلاح جميل وكيل النشاط ومسؤول الخطة الاستراتيجية والمنسق الإعلامى بالمدرسة وتكونت لجنة التنظيم من سيد حسانين وحلمى نجيب ومحمد نبيل ومحمد سعيد ونجوى حسين ولمياء حسن وسامية عبد الرحمن ومروة مجدى وهبه حسين الأخصائى الاجتماعى ومحمد الشاعر وعبد الحميد محمود وقدم الحفل محمد صبره.                                                                                                                                                                                                                                                               
برامج لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مدارس القليوبية.. صور
برامج لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مدارس القليوبية.. صور
برامج لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مدارس القليوبية.. صور
برامج لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مدارس القليوبية.. صور
برامج لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مدارس القليوبية.. صور
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