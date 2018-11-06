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تعليم

ندوة بهندسة سوهاج تناقش الجديد في بنك المعرفة المصري

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
خالد رياض
نظمت كلية الهندسة بجامعة سوهاج الجديدة اليوم "الثلاثاء" ندوة بعنوان " الجديد فى بنك المعرفة المصرى"، بهدف التعرف على كيفية إجراء البحث وتفعيل الحسابات الشخصية، تشجيع الطلاب على عمل إيميل مؤسسي لكل طالب لتعظيم الإستفادة من بنك المعرفة المصري وما يوفره من كتب إلكترونية وبرامج هندسية.

وقال الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، إن الندوة تهدف إلى تعريف الفئة المستهدفة وهي أعضاء هيئة التدريس، طلاب الدراسات العليا وطلاب الكلية بالجديد ببنك المعرفة المصري وما أضيف له من تحديثات إلى جانب التدريب الفعلي على كيفية التسجيل على موقع بنك المعرفة.

وأوضح الدكتور محمود عباس مدير مشروع بنك المعرفة المصري بالجامعة أن هذا المشروع يمثل أهمية كبرى في إثراء وتعزيز البحث العلمي وسيمكن مستخدميه من توفير جميع ما يحتاجون لإتمام رسائلهم العلمية، مشاريعهم ودراستهم، وأشار إلى إمكانية الحصول على شهادة تدريب معتمدة من بنك المعرفة للبرامج الهندسية التى تم التدريب عليها.

وقال الدكتور طلعت علي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الطلاب سيتمكنون أيضا من تحميل برامج هندسية مجانا تناسب الشعبات المختلفة.

حضر الندوة الدكتور مصطفى فهمي مدير وحدة النشر العلمي بكلية التربية، فريق الدعم الفني بالمكتبة الرقمية، أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب من أقسام الكلية المختلفة.
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