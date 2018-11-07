الداخلية: ضبط 143 حالة تهرب من الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية.. وعامل كارتة تربح من وظيفته بقليوب.. و11 طالباً هارباً من مدرسة بالغردقة

مباحث الضرائب والرسوم: ضبط 143 حالة على مستوى الجمهورية

ضبط عامل كارتة تربح من وظيفته بقليوب

ضبط 3 أشخاص بالجيزة نصبوا على عدد من المواطنين بزعم قدرتهم على توظيفهم

ضبط 11 طالبا هاربا من المدرسة فى الغردقة





تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها بالتعاون مع القطاعات المختلفة، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وتشديد الرقابة على المنافذ لاحكام السيطرة الامنية، وكذا رصد قضايا التهرب الضريبى والاعفاءات الجمركية، وضبط القائمين عليها، وتكثيف المرور علي جميع المدارس للمراحل التعليمية الإعدادي والثانوي دائرة المدينة يوميا، وكذلك الاستمرار في المرور علي الكافتيريات والشواطئ لضبط الطلبة والطالبات غير الملتزم تعليميا لهروبهم من المدارس.





شنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، حملة تواصلت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، وأسفرت عن ضبط 143 حالة ضرائب على مستوى الجمهورية.





أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة، ضبط 19 حالة ضرائب عامة، و15 حالة ضرائب القيمة المضافة.





وفي سياق متصل، تم ضبط 8 سيارات لمخالفتها شروط الإعفاءات الجمركية، كما تم ضبط 2 قضية جمركية.





وفى مجال الضرائب العقارية والملاهي، تم ضبط 56 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 43 حكما قضائيا.





تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عامل "كارتة" لتحصيله مبالغ مالية من السيارات الأجرة دون إيصال والتربح من وظيفته.





تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط "عبدالناصر ع ع" (48 عاما ـ عامل كارتة) بموقف قليوب، وذلك خلال قيامه بالتربح من أعمال وظيفته وتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الأجرة دون إعطاء إيصالات ضبط بحوزته مبلغ مالي من تلك الأعمال و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.





وتمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط 3 أشخاص بالجيرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهم على تعيينهم بالشركات والمصانع المختلفة.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة قيام كل من ممتاز ش. ع- 28 سنه مقيم بمحافظة سوهاج ومحمد ى. ع- 38 سنه مقيم بمحافظة كفر الشيخ وسهام ت. ب- 26 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى العمل بالوظائف المختلفة، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم بشركات ومصانع مختلفة، عن طريق الإعلان على أحد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يزعمون من خلاله وجود وظائف شاغرة ببعض الشركات الكبرى، وبيع استمارة شغل الوظيفة بمقابل مادى مبلغ (500 جنيه)، وأضافت التحريات قيام المذكورين باتخاذ مكتب مستأجر بدائرة قسم شرطة الجيزة باسم "الأمل للتوظيف" مقرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى وإعداد المقابلات مع ضحاياهم من الشباب راغبى العمل.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبتفتيش المكتب عُثر على (2000) وثيقة تعارف مرفق بها مسوغات التعيين و(800) إعلان خاص بطلب شغل وظيفة و(300) كشف خاص ببيانات وأسماء ومعلومات الراغبين فى التعيين وجهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" محمل عليه جميع الأوراق المضبوطة.





يشار إلى أنه خلال الضبط تبين وجود 12 شخصا من ضحاياهم داخل المكتب، وبسؤالهم قرروا أنهم تعرفوا على المكتب المشار إليه من خلال الإنترنت، وأنهم تقابلوا مع المتهمين الذين أوهموهم بوجود فرص عمل داخل البلاد، وتقاضوا من كلٍ منهم مبلغ مالى (500 جنيه) نظير استمارة طلب العمل.. ولم يقوموا بتوفير فرص عمل لهم.





بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





تمكنت حملة مكبرة من قسم شرطة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل من ضبط 11 طالبا أثناء هروبهم من مدارسهم بالغردقة.





تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم محمد عرام رئيس قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل، يعاونه الرائد أحمد مدني بمباحث المديرية والنقيب صفي الدين شديد وكيل القسم،بتمكن الحملة من ضبط 11 طالبا عقب هروبهم من مدارسهم وتواجدهم علي الكافيهات والشواطئ بمدينة الغردقة.





وبدأت مديرية أمن البحر الأحمر من تكثيف دورياتها للمرور علي جميع المدارس للمراحل التعليمية الإعدادي والثانوي دائرة المدينة يوميا، وكذلك الاستمرار في المرور علي الكافتيريات والشواطئ لضبط الطلبة والطالبات غير الملتزم تعليميا لهروبهم من المدارس أثناء اليوم الدراسي.





تمكنت الحملة الأمنية التي بدأت عملها اليوم الاثنين من ضبط 11 طالبا وطالبة من الكافيهات والشواطئ وتم تسليمهم لأولياء أمورهم عقب أخذ التعهد بحسن الرعاية والاهتمام.



