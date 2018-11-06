بناء 250 ألف فصل دراسي في 3 سنوات بمساء DMC الليلة

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة، محمد الفولى المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر.



ويكشف الفولي، خلال اللقاء حجم استجابة القطاع الحكومى فى مصر للتعاون مع القطاع الخاص، وكيف يمكن إحداث التنمية المستدامة، وكم يبلغ عدد الشركات التى تتعاون مع الاتفاق العالمي، وما هى المجالات التي تركز عليها الأمم المتحدة فى مصر.



ويفتح كمال في الجزء الثاني من الحلقة ملف تكاتف المجتمع لإنجاز احتياجات التعليم، وهل يمكن بناء ٢٥٠ ألف فصل دراسى فى ٣ سنوات، ومن أين يمكن تدبير التكاليف، وكيف يشارك الجميع فى تحسين العملية التعليمية وكم نحتاج فى كل تخصصات التعليم لادارة هذا الحجم من الفصول الدراسية.



يذكر أن أسامة كمال يقدم برنامج مساء DMC، من الثلاثاء حتى الجمعة.

