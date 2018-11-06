ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بناء 250 ألف فصل دراسي في 3 سنوات بمساء DMC الليلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
توك شو
يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة، محمد الفولى المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر.

ويكشف الفولي، خلال اللقاء حجم استجابة القطاع الحكومى فى مصر للتعاون مع القطاع الخاص، وكيف يمكن إحداث التنمية المستدامة، وكم يبلغ عدد الشركات التى تتعاون مع الاتفاق العالمي، وما هى المجالات التي تركز عليها الأمم المتحدة فى مصر.

ويفتح كمال في الجزء الثاني من الحلقة ملف تكاتف المجتمع لإنجاز احتياجات التعليم، وهل يمكن بناء ٢٥٠ ألف فصل دراسى فى ٣ سنوات، ومن أين يمكن تدبير التكاليف، وكيف يشارك الجميع فى تحسين العملية التعليمية وكم نحتاج فى كل تخصصات التعليم لادارة هذا الحجم من الفصول الدراسية.

يذكر أن أسامة كمال يقدم برنامج مساء DMC، من الثلاثاء حتى الجمعة.
loading...

ترشيحاتنا

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

إجراء جديد من اتحاد الكرة بخصوص أزمة الأهلي مع CAF بعد مباراة الترجي

الجزائري مهدي عبيد يتبرأ من ركلة جزاء أزارو الثانية.. ويتهم الـvar

السيسي لممثلي الإعلام الدولى والمصرى بمنتدى شباب العالم: الشعب المصري سيقبل تحريك قواته لحماية أشقائه.. مصر لم تنكفئ على نفسها.. ومشاكل المنطقة أصبحت أكثر تعقيدا من حلها إقليميا

إيران توجه أقوى تحذير: أيام صعبة لمستهلكي البترول في العالم

وفد رسمي من الترجي لاستقبال بعثة الأهلي في تونس..صور

عضو بالكنيست لوزيرة الثقافة: مش عايز أقولك إزاي اترقيتي في الجيش

وزير سياحة لبنان يعتذر مجددا عن تصريحاته المسيئة داخل سفارة مصر في بيروت

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. رجل إطفاء يجازف بحياته لإنقاذ طفلة من سيول الكويت

خالد بيومي يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والترجي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة بعد رصد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟