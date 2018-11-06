شاهد.. جاموس يهرب بأعجوبة من فك تمساح مفترس خلال عبوره النهر

تمكن جاموس بري من الهرب من فك تمساح جائع أثناء عبوره بالنهر.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كان الجاموس يعبر مع قطيع مياه النهر العميقة في كينيا خلال هجرتها السنوية عندما قفز التمساح المفترس وهاجم الجاموس البري بشراسة، وعندما حاول التمساح الخطير تشديد قبضته، واجهه الجاموس بقرونه، ليتراجع التمساح وتتمكن الفريسة من الهروب والركض ضفاف النهر بأمان.



كان القطيع يهاجر من كينيا إلى تنزانيا عندما التقط المصور كورليت ويسيل صور للصراع.