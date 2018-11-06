مخاطر وأضرار استخدام الطفل للهاتف

يحدث إدمانًا لاستخدام الهاتف من قبل الأطفال، مما يجعلهم يعتادون على اللعب عليه واستخدام تطبيقاته المختلفة، وكذلك القيام ببعض الدردشة من خلاله مع الأصدقاء، مما يؤثر على تفاعلهم الفعلي مع المحيطين بهم حيث يقل ذلك بشكل كبير ويميلون أكثر إلى الانعزال.



لذلك قدم استشاري طب الأطفال يوسف قضا، أضرار ومخاطر استخدام الهاتف للطفل وهما:



1– زيادة احتمال فقدان السمع:

يعمل التعرض بشكل مستمر للأشعة المتولدة من الهاتف إلى الإصابة بضعف في الأذن الداخلية، ويحدث هذا الأمر بعد التعرض لفترة طويلة إلى هذه الموجات بما يزيد عن ساعة يوميًا، فيبدأ الطفل بالشعور بثقل وطنين في الأذنين والذي قد يتطور إلى فقدان تام في السمع.



2– زيادة خطر الإصابة بالسرطان:

إن كثرة استخدام الهاتف المحمول تؤثر على صحة الأطفال، فقد أثبتت الأبحاث التي قامت بها منظمة الصحة العالمية أنه عندما يقضي الشخص فترات طويلة في استخدام الهاتف النقال فإن ذلك يعرضه لمخاطر الموجات اللاسلكية التي تصدر من الهاتف والتي قد تتسبب في الإصابة بالسرطان.



3-التعرض لرؤية المواقع الإباحية:

تعتبر من أسوأ الأضرار التي قد يتعرض إليها الأطفال، فمن الممكن أن يقع في أيديهم بعض المواقع المحظورة والمواقع الإباحية والتي قد تصيبهم بصدمة نفسية شديدة وتؤثر عليهم، كما أنها قد تغير من سلوكياتهم وتجعلهم غير مستقرين.



4– رفع مستوى القلق والاكتئاب:

يصبح الأطفال في حالة من الترقب للهاتف المحمول وذلك عندما يكونون في انتظار الرد على رسالتهم من الأصدقاء، مما يصيبهم بالقلق والاكتئاب والانزعاج أيضًا، فلا يكونوا في حالة مزاجية مستقرة.



نصائح:

1-لا تتحدثى بالهاتف المحمول وأنتِ تحملين طفلك الرضيع.

2- لا تسمحى لطفلك الصغير باللعب بالهاتف المحمول وإلصاقه بالأذن مباشرة، وعند التحدث عبره حاولى استخدام السماعات بدلًا من الاستخدام المباشر على الأذن.