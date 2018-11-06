للتغلب على ارتفاع الأسعار.. إليكِ حيل تساعدك على تجديد ملابسك القديمة.. صور

تبحث دائما كل سيدة وفتاة مع بداية فصل الشتاء على أحدث صيحات الموضة، ولكن فى ظل ارتفاع أسعار الملابس لا تستطيع الكثير منهن شراء قطع جديدة للشتاء.



ونمتلك جميعا العديد من الملابس القديمة التى لم نعد نستخدمها بمرور الوقت لأسباب مختلفة سواء لعدم تماشيها مع الموضة الحالية، أو لعدم ملائمتها لشكل جسدك ولا تستخدم، فيمكنك أستخدام هذه القطع القديمة من أجل الحصول على إطلالة جديدة ومواكبة لصيحات الموضة.



وتعد إعادة تجديد الملابس القديمة فكرة عملية تساعدك على التخلص من مشكلة ارتفاع الأسعار، فيمكنك أستخدام قطع الدانتيل وفصوص اللؤلؤ لتزين البلوزات، أو الاعتماد على الخرز الملون، أو استخدام الدانتيل والبنطلونات الصوف القديمة مع الحذاء الطويل "البوت" فيمنحك شكلا مختلفا، كما يمكنك الاستعانة بالورد الصناعى لتزيين الآيس الكاب.



ونقدم لكم من خلال هذا التقرير بعض الصور والخطوات التى تساعدك فى تجديد الأحذية والبلوزات والبنطلونات والبلوفرات القديمة بأسهل الخطوات.

