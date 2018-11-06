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حوادث

مجلس الدولة يلغى العقوبة لمهندسة التليفزيون البريئة من عرض البرامج بدون تترات

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:53 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
قضت المحكمة التاديبية العليا بالغاء مجازاة مهندسة تشغيل بقطاع الهندسة الإذاعية بالقناة الخامسة بعقوبة الإنذار، لاتهامها بإهمال عملها من خلال تعطيل الفيديو فونت مما ترتب عليه عرض عدد من البرامج بدون أسماء التترات على الشاشة.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، أن المخالفة المنسوبة المحالة منذ عام ٢٠٠٤، والتى تمثلت فى خروجها على مقتضى الواجب الوظيفى وإهمالها فى أداء العمل المنوط بها بدقة وبوصفها مهندسة التشغيل الإذاعية لدى القناة الخامسة، فثبت لدى المحكمة من حافظة المستندات المقدمة لها، بأن فى نفس يوم هذا العطل، كانت المهندسة غير متواجدة بمقر عملها، حيث كان يوم الإجازة الخاص بها، كما قدمت حافظة مستندات موضحا بها أسماء مهندسى التشغيل عن هذا اليوم، وخلت القائمة من اسم المهندسة الموقع عليها عقوبة الإنذار.

وأضافت المحكمة بأن بهذا الدليل تنتفى مسؤوليتها عما نسب إليها، ولا سيما أن أوراق التحقيقات التى أجرتها الجهة الإدارية لم تتضمن ثمة دليل على مسئولية المهندسة عن العطل الذى حدث وأدى إلى شوشرة بالبرامج، كما نفت جميع الشهود وجود الطاعنة يوم حدث العطل بالفيديو فونت.

واختتمت المحكمة بأن قرار مجازاة الطاعنة بالإنذار يفتقر إلى السبب المبرر له قانونا، وغير قائم على سند صحيح من الواقع وتكون النتيجة التى إنتهى إليها يشوبها العوار ويجعل عقوبة الإنذار هى والعدم سواء، لذا رأت المحكمة أنه منه الإنصاف إلغاء عقوبة الإنذار للمهندسة.
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