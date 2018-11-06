جيران عجوز الطالبية يسرقون ذهبا وساعات و40 ألف جنيه من خزنتها

استغلت ربة منزل ترددها على جارتها العجوز لمساعدتها في أعمال منزلها، وعلمت بامتلاكها لخزينة بداخلها أموال ومصوغات ذهبية بمبالغ كبيرة، فقررت سرقتها واستعانت بزوجها وشقيقه، وتمكنت مباحث الطالبية من ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات.



تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بإبلاغ سعاد . أ . أ 72 سنة باكتشافها سرقة خزينة خاصة بها بالكامل وبداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي ومجموعة من ساعات اليد من داخل غرفة نومها حال تواجدها لدى كريمتها المقيمة بالطابق الثاني بالعقار بمنطقة الطالبية.



شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين من خلال المعاينة التي أجراها ضباط مباحث الطالبية بقيادة العقيد محمد أمين مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد غراب وكيل الفرقة، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الثالث وجميع منافذها سليمة مع وجود آثار بعثرة بغرفة النوم، كما تبين من خلال المعاينة والمناقشة للمحيطين بالمنطقة عدم خروج أي أشخاص بحوزتهم جسم مشابه لحجم الخزينة، وبتفتيش مرافق العقار عثر على الخزينة خالية أعلى السطح وبها كسر بالكالون.



توصلت التحريات بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن جيران السيدة العجوز وراء ارتكاب الجريمة وهم محمد . ر . ع 40 سنة ميكانيكي والسابق اتهامه في القضية مخدرات قسم العمرانية رقم 81 أحوال لسنة 1990 وزوجته نجوي . ا.ع وشهرتها " سها " 37 سنة ربة منزل وشقيقه خالد 26 سنة والسابق اتهامه في القضية رقم 9022/ 2016 جنح قسم العمرانية " مخدرات "، وأضافت التحريات أنه تم مشاهدة المتهم الأخير يحمل مطرقة وأجنة أثناء دخوله لشقة شقيقه.



تمكنت قوة أمنية ترأسها المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث الطالبية من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وأرشدوا عن المسروقات عبارة عن مبلغ 35 ألف جنيه و11 ساعة يد ماركات مختلفة تقدر قيمتها بحوالي 50 ألف جنيه وسلسله ذهبية كبيرة بدلاية وكردان ذهب و4 خواتم ذهب والتي تزن نصف كجم تقدر بحوالي 250 ألف جنيه.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول انه يمر بضائقة مالية وانه علي علم بان جارتهم العجوز لديها خزينه حديد بها مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، نظرا لتردد زوجته عليها بالشقة لمساعدتها لكبر سنها حيث اتفقا سويا علي سرقتها عقب خروجها فقامت الزوجة بالاستيلاء على نسخة من مفتاح الشقة وانتظروا توجه العجوز بشقتها ابنتها بذات العقار وتسللوا لشقتها واستوليا على الخزينة.



بعرض المسروقات علي المجني عليها تعرفت عليها واتهمت جيرانها بالسرقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



