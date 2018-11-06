سفارة الهند تدشن مسابقة للاحتفال بالذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندي

أعلنت سفارة الهند في القاهرة عن إطلاق مسابقة حول حياة الزعيم الهندي العظيم وذلك احتفالا بحلول الذكرى المائة والخمسين لميلاد أبو الأمة الهندية المهاتما غاندي، والتي تحل سنويا في الثاني من أكتوبر من كل عام.
تتضمن المسابقة مائة سؤال يتم طرحها بواقع سؤالين أسبوعيا على موقع الفيس بوك الخاص بسفارة الهند بجمهورية مصر العربية، وتتناول الأسئلة جوانب مختلفة من حياة الزعيم الهند من بينها مكان ميلاده وتعاليمه، والشخصيات التي أثرت في حياته، والأحداث العظيمة التي شكلت مسيرته في العمل السياسي والاجتماعي.
وسوف تقوم السفارة بالإعلان عن فائز واحد كل شهر وهو من يتمكن من الإجابة عن أسئلة الشهر الثمانية كلها بشكل سليم. (يتم اختيار الفائز شهريا على أساس أول مشارك يرسل الإجابات السليمة كاملة).
كما يتم الإعلان عن جائزة كبرى مع نهاية المسابقة ومدتها عام وهو من يتمكن من متابعة المسابقة على مدار العام ، ويقوم بالإجابة على المائة سؤال بالكامل. ( يتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى على أساس أول من يرسل المائة إجابة مجمعة كلها في نهاية المسابقة)
يتم وضع الأسئلة مرقمة بواقع مرتين في الأسبوع بحيث يمكن متابعة الأسئلة السابقة من خلال صفحة السفارة الهندية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك
وتدعو سفارة الهند كل طلاب المدارس والجامعات للاشتراك في هذه المسابقة للتعرف على قصة حياة الزعيم الهندي العظيم والمؤثرات التي ساهمت في تكوين شخصيته.
جدير بالذكر أن المهاتما غاندي يعتبر أحد أهم رموز الكفاح الهندية، فهو رمز المقاومة السلمية ورائد فلسفة اللاعنف. وكانت حياته مصدرا لإلهام الكثير من قادة العالم، وكذلك احركات الاستقلال والحركات الداعية إلى الحقوق المدنية والتغيير الاجتماعي.
وقد اختارت الأمم المتحدة يوم مولده الذي يحل في الثاني من أكتوبر يوما عالميا للاعنف .
ترسل الإجابات في نهاية كل شهر على البريد الإليكتروني : [email protected] على أن تتضمن الرسالة اسم المتسابق بالكامل ورقم تليفونه
تتضمن المسابقة مائة سؤال يتم طرحها بواقع سؤالين أسبوعيا على موقع الفيس بوك الخاص بسفارة الهند بجمهورية مصر العربية، وتتناول الأسئلة جوانب مختلفة من حياة الزعيم الهند من بينها مكان ميلاده وتعاليمه، والشخصيات التي أثرت في حياته، والأحداث العظيمة التي شكلت مسيرته في العمل السياسي والاجتماعي.
وسوف تقوم السفارة بالإعلان عن فائز واحد كل شهر وهو من يتمكن من الإجابة عن أسئلة الشهر الثمانية كلها بشكل سليم. (يتم اختيار الفائز شهريا على أساس أول مشارك يرسل الإجابات السليمة كاملة).
كما يتم الإعلان عن جائزة كبرى مع نهاية المسابقة ومدتها عام وهو من يتمكن من متابعة المسابقة على مدار العام ، ويقوم بالإجابة على المائة سؤال بالكامل. ( يتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى على أساس أول من يرسل المائة إجابة مجمعة كلها في نهاية المسابقة)
يتم وضع الأسئلة مرقمة بواقع مرتين في الأسبوع بحيث يمكن متابعة الأسئلة السابقة من خلال صفحة السفارة الهندية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك
وتدعو سفارة الهند كل طلاب المدارس والجامعات للاشتراك في هذه المسابقة للتعرف على قصة حياة الزعيم الهندي العظيم والمؤثرات التي ساهمت في تكوين شخصيته.
جدير بالذكر أن المهاتما غاندي يعتبر أحد أهم رموز الكفاح الهندية، فهو رمز المقاومة السلمية ورائد فلسفة اللاعنف. وكانت حياته مصدرا لإلهام الكثير من قادة العالم، وكذلك احركات الاستقلال والحركات الداعية إلى الحقوق المدنية والتغيير الاجتماعي.
وقد اختارت الأمم المتحدة يوم مولده الذي يحل في الثاني من أكتوبر يوما عالميا للاعنف .
ترسل الإجابات في نهاية كل شهر على البريد الإليكتروني : [email protected] على أن تتضمن الرسالة اسم المتسابق بالكامل ورقم تليفونه