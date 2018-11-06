المحميات الطبيعية وأهم التحديات.. ندوة بالقرية الفرعونية بالتعاون مع وزارة البيئة‎

عقدت اليوم الثلاثاء، القرية الفرعونية بالجيزة، بالتعاون مع وزارة البيئة، ندوة حول التنوع البيولوجي وأهميته في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة، بحضور عدد من المهتمين بالشأن البيئي من الجمعيات، وزوار القرية الفرعونية.



وأكدت الدكتورة شيماء طه مدير محمية الغابة المتحجرة، أن الندوة تضمنت شرح مفهوم التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى التعريف بالمحميات الطبيعية، وتعدد البيئات وتنوعها داخل جمهورية مصر العربية، والتحديات التي تواجه التنوع البيئ داخل مصر، مشيرة إلى أن هذه النقاط هامة جدا؛ لرفع الوعي لدى الأطفال.



وأوضحت طه، أن الندوة قدمت اختصارًا مبسطًا لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والمقرر من 13 وحتى 29 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة وبمشاركة ١٩٦ دولة.



وأكدت طه على أن أكبر المشاكل التي تواجه الشواطئ المصرية مما يؤثر على حالة البيئة، هي المخلفات والأكياس البلاستيكية، التي تؤدي إلى وفاة أنواع من السمك مهددة بالانقراض، مشيرة إلى أن الندوة تناولت أيضا ضرورة الحفاظ على الشعب المرجانية بالشواطئ المصرية.



من جانبها أوضحت راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة بالقرية الفرعونية، أن الندوة جاءت في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، بشأن رفع الوعي البيئي لدي المواطنين وجميع فئات المجتمع ومنظمات المجتمع المدني.

