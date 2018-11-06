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رياضة

النجوم يقلب الطاولة على بتروجت ويفوز 3-2 بالدوري الممتاز

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق النجوم فوزا مثيرا على منافسه بتروجت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

في الشوط الأول جاء الهدف الأول للفريق البترولى عن طريق اللاعب أحمد رؤوف في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وأضاف زميله محمود صلاح عبد الناصر الهدف الثاني في الدقيقة 10 من زمن المباراة .

وفي الشوط الثاني انتفض النجوم وقلبوا الطاولة على بتروجت وسجلوا ثلاثة أهداف عن طريق كل من احمد ربيعة ، صلاح امين ،اسلام الفار في الدقائق 70 ، 73 ، 77 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة يصعد فريق النجوم للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة ، بينما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 10 في المركز السادس عشر .
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