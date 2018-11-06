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منوعات

تصرف مقزز لبيل جيتس مدته 10 دقائق.. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:56 م
صدى البلد
كريم جمال
أقدم الملياردير الأمريكي الشهير وصاحب شركة مايكروسوفت بيل جيتس، على تصرف وصفه الحضور بمعرض اختراعات المراحيض في الصين، بالمقزز.

وبحسب سبوتنك، تحدث بيل عن خطورة النفايات البشرية "البراز"، وأظهر وعاء من الفضلات البشرية على المنصة، على مدار 10 دقائق كاملة.

ولم يكتف بذلك بل أكمل حديثه قائلًا :"جئت ممسكا بهذا بهذه الكمية الصغيرة من البراز، والتي عليكم أن تعلموا أنها يمكن أن تحتوي على 200 تريليون خلية من فيروس الروتا، و20 مليار من بكتيريا شيجلا، و100 ألف بيضة دودة طفيلية".

وتابع: "لكم أن تتخيلوا أن تلك الكمية الصغيرة من البراز، يمكن أن تتسبب في وفاة نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام".

يذكر أن المعرض يعرض ابتكارات20 شركة ومؤسسة تقنيات جديدة من المراحيض، لمعالجة النفايات البشرية، وتعمل بالطاقة الذاتية.

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