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فن

زين مالك يكشف من خلال Vogue كواليس خلافاته مع فريق One Direction

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:11 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
تصدر النجم العالمي زين مالك غلاف مجلة Vogue بنسختها البريطانية لشهر ديسمبر في حوار حمل الجانب الانساني والشخصي الخاص به.
 
وكشف مالك عن أنه منذ انفصاله عن فريقه السابق One direction عام 2015 لم يتواصل او يلتقي مع أحد من أعضاء الفريق الغنائي، لافتا الى انه لم يؤسس صداقات طيلة فترة غنائه في الفريق.

وقال زين :" حدثت بعض الاشياء وترددت بعض الاقاويل منذ مغادرتي للفريق والتي لم أكن أتوقع ان تقال بعد رحيلي".

وأكد أنه بطبيعته ليس اجتماعيا وقليلا ما يحتك او يتعامل مع الكثير من البشر.
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