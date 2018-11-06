ضبط 10 عناصر إجرامية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة بمركزي طوخ وقليوب أشرف عليها اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وقادها اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي.



وأسفرت الحملة عن ضبط 10 من المتهمين من العناصر الخطرة بينهم 4 متهمين في قضايا سلاح ومخدرات سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش و 2 قضية مخدرات بإجمالي 500 جرام حشيش و75 قرصا مخدرا.



كما تم ضبط قضايا تموينية متنوعة عبارة عن 4 قضايا في مجال الغش التجاري وإدارة مصانع ومحلات ومخابز بدون ترخيص وقضية في مجال الغش الغذائي وسلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات وقضية في مجال وتهريب المواد البترولية وإدارة محطة بدون ترخيص و13 قضية في مجال الأسواق العامة.



وفي مجال ضبط المخالفات المرورية 1243 مخالفة وقضية عبارة عن 64 سحب رخصة قيادة وتسيير متنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

