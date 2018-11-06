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هويدا مصطفى: دول أوروبية ما زالت تعاني من عدم المساواة بين الرجل والمرأة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة هويدا مصطفى، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، إن العالم بالكامل يتحدث عن قضايا المرأة موضحة، أن هناك دول أوروبية ما زالت تعاني من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وتطالب بالتمكين.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج ست الستات المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية دينا رامز، أن قضايا المرأة ليست قضية محلية كما يعتقد البعض ولكن هى قضايا دولية.

وأشارت إلى أن قضايا المرأة تحتاج الى وعى مجتمعى وتحتاج المرأة لـ سياسات داعمة لها.
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