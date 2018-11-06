محمد عابد يحذر من الأدوية المغشوشة على الدواجن

قال الدكتور محمد عابد، إن صناعة الدواجن هي من ضمن أولى مراتب الأمن والصناعات الغذائية بجميع دول العالم، نظرا لكونها أرخص بروتين حيوانى مقارنة باللحوم الحمراء.



وأكد "عابد"، خلال حواره ببرنامج دنيا الدواجن الذي يقدمه الإعلامى صبحى الحفناوى على فضائية الحدث اليوم، على تباين وضع صناعة الدواجن قبيل عام ٢٠٠٦ مع ظهور وباء إنفلونزا الطيور وتوقف التصدير مقارنة بالوضع الحالى للأسواق بتوسع حركة التصدير لدول الخليج ، السودان ، الأردن ، الدول الأفريقية ، العربية.



وقارن بإختلاف آليات فتح حركة تصدير الدواجن مجددا عقب إعلانها منذ ٢٠٠٦ لوباء إنفلونزا الطيور متضمنة إستخراج تصاريح من الهيئات المسئولة، ومنظمة الصحة العالمية مقارنة بنظيره والذى كان يعتمد على القدرة التجارية فى المنافسة ، والتسويق الجيد للمنتج.



وكشف "عابد"، عن حزمة الإجراءات المتبعة حال عودة تصدير الدواجن متضمنة اتباع وسائل الأمان الحيوانى، إرشادات منظمة الصحة العالمية بتتبع حالة الدواجن بالمزارع لنقل صورة مطمئنة للدول بزوال وباء انفلونزا الطيور واقتلاعه من جذوره دون عودة.



وحذر الدكتور محمد عابد، من خطورة الأدوية البيطرية المغشوشة بإستبدال الدواء بالجير الأبيض، بودرة الأسمنت بتأثيرها الخطير على صحة الدواجن ومن ثم نقلها بدورها للإنسان ليحمل السرطانات ، والأوبئة المزمنة.



من جهته، أشاد صبحى الحفناوى على سرعة تحرك مديريات الأمن البيطرى بوزارة الزراعة بسرعة الكشف عن الأدوية البيطرية المغشوشة.