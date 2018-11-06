المنصورة يقترب من القمة بالفوز على فاركو بالقسم الثاني

حقق فريق المنصورة فوزا سهلا على منافسه فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني .



ويسعى ابناء ياسر الكناني للعودة الى صدارة المجموعة الثالث "بحري" واستكمال النتائج الايجابية التى حققها منذ بداية الموسم في الدوري حتي الكأس الذي وصل فيه الي دور ال16 وخرج أمام إنبي .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنصورة إلى 18 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة بالمناصفة مع الرجاء المطروحى بينما تجمد رصيد فاركو عند 9 نقاط فى المركز الحادى عشر .