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محافظات

رئيس مدينة المحلة يوجه برعاية مرضى معهد الكبد ورفع القمامة..صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:17 م
اللواء ناصر أنور
اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة
أحمد على
عقد اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة اليوم موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية بحضور المهندس محمد الشرقاوي نائب رئيس المدينة لضرورة الاهتمام بتنفيذ قرارات الإزالة في المهد على الأرض الزراعية وضرورة تنفيذ الإزالة بشكل كلي ومصادرة مواد البناء.

وأعطى توجيهاته بأهمية نظافة الوحدات ورفع القمامة بشكل دوري، مشيرا إلى ضرورة عمل حملات نظافة مجمعة مكبرة بالوحدات وفقا لجدول زمني تم إعداده تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

كما وجه الدكتور حسام الشيخ مدير معهد الكبد بالضرورة الاستمرار فى حسن تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمدينة المحلة ومراكزها.

وباشر رئيس مجلس المدينة خلال جولته داخل المعهد خلال مراحل سير عمل الأجهزة المتقدمة المختلفة بالمستشفى ومنها الأشعة المقطعية والرنين التي تعتبر من أفضل وحدات الأشعة بمحافظة الغربية.

وأشاد رئيس مجلس المدينة بدور المستشفى في تقديم علاج فيروس سي والتأكيد على مبادرة الدولة في القضاء علي فيروس سي بحلول عام 2020 م.

وأعرب عن سعادته بمراحل سير العمل للنقطة الوسيطة لتجميع القمامة وكافة أعمال الأساسات لخط التشغيل الجديد داخل مصنع تدوير القمامة بطريق الفرعي "المحلة –المنصورة ".

رئيس مدينة المحلة يوجه برعاية مرضى معهد الكبد ورفع القمامة..صور
رئيس مدينة المحلة يوجه برعاية مرضى معهد الكبد ورفع القمامة..صور
رئيس مدينة المحلة يوجه برعاية مرضى معهد الكبد ورفع القمامة..صور
رئيس مدينة المحلة يوجه برعاية مرضى معهد الكبد ورفع القمامة..صور
رئيس مدينة المحلة يوجه برعاية مرضى معهد الكبد ورفع القمامة..صور
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