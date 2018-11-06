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السفارة الأمريكية بالقاهرة: اليوم بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:11 م
السفارة الامريكية
السفارة الامريكية بالقاهرة
محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن توجه الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات التجديد النصفي للبلاد، حيث تعتبر الانتخابات الرئاسية الأمريكية مادة إخبارية تحظى بقدر كبير من الأهمية والمتابعة في جميع أنحاء العالم كل أربع سنوات.

ويُشار إلى أن معظم الاهتمام بالانتخابات النصفية يتركز على الكونجرس بمجلسيه: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. بالنسبة لمجلس النواب، حيث يتم انتخاب أعضائه لفترة مدتها عامين، ولذلك يتم تحديد شاغلي جميع المقاعد الـ435 خلال الانتخابات النصفية.

أما أعضاء مجلس الشيوخ، فيتم انتخابهم لفترة مدتها ست سنوات. وفي الانتخابات النصفية للعام 2018، سيكون ثلث المقاعد البالغ عددها مئة متاحًا للمنافسة الانتخابية، في حين سيجري الاقتراع على بقية المقاعد في العام 2020 أو العام 2022.

ومن بين الانتخابات التي ستجري اليوم أيضًا عشرات السباقات الانتخابية على مناصب حكام الولايات، والمئات لمناصب رؤساء البلديات، والآلاف للمقاعد التشريعية بالولايات.
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