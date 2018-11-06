نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي





وتوقعا أن تخرج المباراة في أبهى صورة من الأراضي التونسية كعادتهم في تنظيم الأحداث الرياضية عامة والكروية خاصة، وكما ظهر أيضا في مصر خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب.



وأعربت الرابطتان عن أملهما فى أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسئولية بالمباراة المرتقبة، وأن يكون التشجيع المثالي هو الشعار الوحيد لمباراة الأشقاء، خاصة أنها ستعلن عن البطل الذى سيمثل العرب وإفريقيا فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.



وأشارت رابطة النقاد الرياضيين المصرية إلى أنها تواصلت مع الرابطة فى تونس التى أكدت الترحيب بالأشقاء والزملاء الصحفيين خلال مباراة الأهلي والترجي وتسهيل مهام عملهم لنقل الحدث، وهو ما سيحدث مع التوانسة خلال مباراة المنتخبين المصري والتونسي المقرر لها في ١٦ نوفمبر الجاري بمصر بتصفيات أمم إفريقيا .

أكد المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضية المصرية برئاسة محمد شبانة وجمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين برئاسة عدنان بن مراد، عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والتونسي في مختلف المجالات، مشددين على أن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس مباراة تنافسية في كرة القدم بين الأشقاء، ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في البلدين والوطن العربي والقارة الأفريقية والعالم كله من أجل الاستمتاع بالحدث الكروي الكبير.