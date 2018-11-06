ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضية المصرية برئاسة محمد شبانة وجمعية الصحفيين الرياضيين التونسيين برئاسة عدنان بن مراد، عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والتونسي في مختلف المجالات، مشددين على أن المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري والترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس مباراة تنافسية في كرة القدم بين الأشقاء، ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في البلدين والوطن العربي والقارة الأفريقية والعالم كله من أجل الاستمتاع بالحدث الكروي الكبير.

وتوقعا أن تخرج المباراة في أبهى صورة من الأراضي التونسية كعادتهم في تنظيم الأحداث الرياضية عامة والكروية خاصة، وكما ظهر أيضا في مصر خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد برج العرب.

وأعربت الرابطتان عن أملهما فى أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسئولية بالمباراة المرتقبة، وأن يكون التشجيع المثالي هو الشعار الوحيد لمباراة الأشقاء، خاصة أنها ستعلن عن البطل الذى سيمثل العرب وإفريقيا فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأشارت رابطة النقاد الرياضيين المصرية  إلى أنها تواصلت مع الرابطة فى تونس التى أكدت الترحيب بالأشقاء والزملاء الصحفيين خلال مباراة الأهلي والترجي وتسهيل مهام عملهم لنقل الحدث، وهو ما سيحدث مع التوانسة خلال مباراة المنتخبين المصري والتونسي المقرر لها في ١٦ نوفمبر الجاري بمصر بتصفيات أمم إفريقيا .
loading...

ترشيحاتنا

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

إيران توجه أقوى تحذير: أيام صعبة لمستهلكي البترول في العالم

الداخلية التونسية تكشف عن أعداد جماهير الأهلي والترجي التونسي

شيكابالا يرحل عن الدوري اليوناني ووجهته المقبلة مفاجأة

الترجي يصدم جماهيره قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

شاهد.. قرينة الرئيس السيسي تصافح أول مذيعة كفيفة

خبر سار لـ وليد أزارو مهاجم الأهلى قبل نهائى إفريقيا

الأهلي يحتج على إيقاف أزارو في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي

رد فعل صادم لجروس على عدم انضمام محمود علاء لقائمة المنتخب

شاهد.. استقبال الرئيس السيسي لنظيره السوداني بمطار شرم الشيخ

السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن منتدى شباب العالم 2018

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟