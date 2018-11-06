قيادي سابق بالحزب الجمهوري الأمريكي يطالب الشعب بالتصويت للديمقراطيين

أكد رئيس اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري الأمريكي السابق مايكل ستيلي أن مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي تشهدها الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فشلوا في تنافس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عنصريته المتأصلة.



وقال مايكل في تصريحات إلى شبكة "إن إس إن بي سي" الأمريكية في حديثه عن مرحشي الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي : "إنهم يشعرون أنهم يمكن التعامل أو التعايش أو البقاء في حالة صمت إزاء لغة العنصرية المتأصلة، والسلوك السئ،كما أنهم يعتقدوا أن الشعب الأمريكي سوف يجلس ويشاهد الموقف وهو في حالة صمت"، وذلك في إشارة إلى سياسات الرئيس الأمريكي، التي يتعامل بها مع شعبه منذ تولية الرئاسة.



وأضاف: " أن هذه الانتخابات هامة للغاية، حيث أنها تخبرنا إلى أين يريد الشعب الأمريكي التوجه، وما هي الجهة التي يؤيدها".



في غضون ذلك، يحث عدد من الجمهوريين منذ فترة طويلة الأمريكيين على التصويت للديمقراطيين، وذلك في رفض تام لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. .