هيلاري كلينتون لـ ترامب: كفاية

أكدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، أنه حان الوقت بالنسبة للأمريكيين أن يقولوا كفى، وذلك بعد عامين من مشاهدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهاجم وتقوض مؤسساتنا الديمقراطية وقيمنا، في رسالة ضمنية إلى خصمها الجمهوري.



ودعت كلينتون، المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامي في 2016، إلى التصويت ضد العنصرية والكراهية والفساد".



وأضافت في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " هناك مرشحون رائعون في كل أنحاء البلاد، بمن فيهم عدد تاريخي من النساء".



وأوضحت هيلاري أنه في حالة فوز هؤلاء المرشحين، فإنه سيكون حدثا عظيما بالنسبة للولايات المتحدة، انتخبوا هؤلاء المرشحين، وواصلوا العمل بجدية لحماية ديمقراطيتنا، سوف نصوت جميعا، يوم انتخابات سعيد".