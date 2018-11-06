جلسة تصوير جريئة لمايا دياب بالأزرق ..صور

خضعت النجمة اللبنانية مايا دياب، لجلسة تصوير جريئة داخل إحدى الفلل الخاصة، ظهرت من خلالها مرتدية فستانا أزرق قصير.



يذكر أن آخر أعمال مايا دياب في مصر فيلم "أسد وأربع قطط"، وشاركها بطولته كل من: هاني رمزي، حسن حسني، لطفي لبيب، سليمان عيد.



كما طرحت مايا مؤخرا كليب "يا نور العين" مع الفنان مساري وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.