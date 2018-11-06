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أخبار العالم

انقطاع التيار الكهربائي في مركز اقتراع بولاية تينيسي الأمريكية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:51 م
صورة من المقر الإنتخابي
صورة من المقر الإنتخابي
شريف سيد
شهدت لجنة اقتراع في ولاية تينيسي الأمريكية انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وكذلك فشل مولد الكهرباء في عودة الإضاءة إلى اللجنة.

ومن جانبه صرح كليف رودجيرز، المسئول عن الانتخابات في مقاطعة كنوكس بولاية تينيسي الأمريكية وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن السلطات تعمل على عودة التيار الكهربائي للجنة الاقتراع، وذلك في الوقت الذي لا يزال الاقتراع مستمرا بداخلها.

وقال في تصريحاته إنه بسبب عدم وجود إضاءة داخل مركز الاقتراع، يقوم المواطنون بالتصويت خارج المركز في الإضاءة الطبيعية.

انقطاع التيار الكهربائي في مركز اقتراع بولاية تينيسي الأمريكية
انقطاع التيار الكهربائي في مركز اقتراع بولاية تينيسي الأمريكية
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