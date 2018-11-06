انقطاع التيار الكهربائي في مركز اقتراع بولاية تينيسي الأمريكية

شهدت لجنة اقتراع في ولاية تينيسي الأمريكية انقطاعا تاما للتيار الكهربائي، وكذلك فشل مولد الكهرباء في عودة الإضاءة إلى اللجنة.



ومن جانبه صرح كليف رودجيرز، المسئول عن الانتخابات في مقاطعة كنوكس بولاية تينيسي الأمريكية وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن السلطات تعمل على عودة التيار الكهربائي للجنة الاقتراع، وذلك في الوقت الذي لا يزال الاقتراع مستمرا بداخلها.



وقال في تصريحاته إنه بسبب عدم وجود إضاءة داخل مركز الاقتراع، يقوم المواطنون بالتصويت خارج المركز في الإضاءة الطبيعية.



