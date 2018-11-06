نقيب الفلاحين: ذبابة الفاصوليا تقضي على المحصول بالمنوفية

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن مزارعي الفاصوليا يشكون من القضاء علي محصولهم من الفاصوليا بسبب ذبابة الفاصوليا "السوسه" وأن المبيدات لم تفلح في القضاء عليها.



جاء ذلك خلال ندوة النقابة العامة للفلاحين والجمعية الزراعية التى عقدت اليوم بقرية البيشة مركز اشمون محافظة المنوفية وحضرها النائب محمود محي الدين ورئيس مجلس مدينة أشمون الدكتور أحمد القزاز وعمدة القرية توفيق عفيفي وممثلى نقابة الفلاحين بالمنوفية وعدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين والشخصيات العامة.



وأضاف ابوصدام أن محصول البطاطس أمامه 30 يوما بمحافظة المنوفية ليعرض في الأسواق وجاءت توصيات الندوة لمزارعي البطاطس بعدم زراعة البطاطس بعد باذنجان أو فلفل إلا بعد مرور ثلاث سنوات للوقاية من عفن الجذور وأن يكون الرش جماعي لكل المزارعين بالحوض وأن يتم تطهير التقاوي قبل الزراعة حيث تلاحظ أن بعض المزارع انباتها ضعيف وأوصت الندوة مزارعي القمح بأن ميعاد الزراعة المناسب الثلاثة أسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر وأن يضاف من 2 إلي 3 شيكارة سوبر فوسفات مع الحرثة الثانية قبل الزراعة.



وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزارة الزراعة لا توفر تقاوي قمح إلا لمليون فدان من أصل ثلاثة ملايين فدان وأن الفلاحين يزرعون 2 مليون فدان عن طريق الكسر من المحصول القديم ونصح المزارعين باختيار تقاوي مناسبة حتي لا يتأثر الإنتاج لافتا أننا نملك أصناف تنتج حتي 30 أردب قمح لو أعطيت الخدمة المناسبة.



تحدث الحاضرون واستمعوا لشكاوي الفلاحين وانتهت الندوة بضرورة مطالبة وزارة الزراعة بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وتوفير التقاوي والمبيدات بأسعار مناسبة وكميات مناسبة في الجمعيات الزراعية.