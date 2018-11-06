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أخبار العالم

عضو بالكنيست لوزيرة الثقافة: مش عايز أقولك إزاي اترقيتي في الجيش

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
عرفة البنداري
يشهد الكنيست الإسرائيلي حالة من الغضب والغليان على خلفية التراشق اللفظي بين عضو الكنيست، اليعزر شتيرن من حزب "يش عتيد" ووزيرة الثقافة والتربية، ميري ريجيف.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قالت ريجيف لـ شتيرن أثناء خطاب ألقاه الأخير: "نحن نتذكر كيف كنت رئيس شعبة الموارد البشرية في الجيش، وكيف كان علينا التنظيف وراءك".

ورد شتيرن قائلا: "لا أريد التحدث هنا عن كيف تقدمتِ في مناصبكِ بالجيش، ومن الأفضل أن أسكت، فكلانا نعرف الحقيقة،" في تلميح واضح إلى شائعات ترتبط بخدمة ميري ريجيف في الجيش، عندما كانت المتحدثة باسم الجيش سابقا، وأنها وصلت لهذا المنصب عن طريق جسمها.

ونشرت الوزيرة فيديو يشجب أقوال شتيرن قالت فيه: "أرفض أقواله المثيرة للاشمئزاز وأتأنف منها، لقد لمح شتيرن إلى أنني لم أتقدم مثل الرجال في الجيش، وفق المعايير والتوصيات من المسؤولين، وإنما عن طريق جسمي".

ولفتت ريجيف إلى أنها توجهت للمستشار القانوني للحكومة من أجل التحقيق في ادعاءات شتيرن.

وطالبت وزيرة الثقافة والتربية، رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، أن يعلق عمل النائب على الفور قائلة: "لا يوجد مكان في العمل السياسي لرجل يهين النساء ويطلق ضدهن ملاحظات جنسية الطابع".

وختمت ريجيف بالقول: "لقد انضممت لخانة الرجال الذين يهينون شرف المرأة ويشوهون سمعتها".
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