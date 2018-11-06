ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

صلاح عبد الله يكشف عن أسرار جديدة من حياته لـ أشرف عبد الباقى اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
سمر سعد
أعلن الفنان صلاح عبد الله أنه سيكون مساء اليوم ضيف الفنان أشرف عبد الباقى من خلال برنامجه الجديد " قهوة اشرف" والذى يعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة العاشرة مساءا.

ومن المقرر أن يكشف صلاح عبد الله من خلال الحلقة عن جديده فى عالم الفن وعن تعاونه الأخير مع عادل إمام وعن جديده فى الفترة المقبلة .

آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل عوالم خفية أمام الفنان عادل إمام ورانيا فريد شوقى ومحمود حجازى وفتحى عبد الوهاب و يستعد حاليا لأكثر من عمل سينمائى وتليفزيونى فى الفترة المقبلة.
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام النجم الأحمر في دوري الأبطال

الحكم الجزائري يكشف حقيقة الرشوة في مباراة الأهلي والترجي

بدون مياه وصرف صحي ويتكلف 400 مليون دولار.. بيل جيتس يكشف مرحاض المستقبل.. صور

ترامب في غرفة الحرب بالبيت الأبيض.. لهذا السبب

شاهد .. انتصار السيسي تعلق على إدارة أول مذيعة كفيفة لجلسة بمنتدى الشباب

تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

رئيس اللجنة الفنية السابق للكاف يسخر من قرارات الاتحاد بشأن أزارو

ننشر خطاب الكاف الموجه إلى الجبلاية بعقوبات الأهلى ووليد أزارو

السيسي والبشير يصلان جلسة توصيات منتدى شباب العالم.. فيديو

باسم مرسي في الجيم بسبب تصريح السفر

من الطفل الباكي لـ بائعة الخضار.. فيسبوك على كل ظالم

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟