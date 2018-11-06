صلاح عبد الله يكشف عن أسرار جديدة من حياته لـ أشرف عبد الباقى اليوم



ومن المقرر أن يكشف صلاح عبد الله من خلال الحلقة عن جديده فى عالم الفن وعن تعاونه الأخير مع عادل إمام وعن جديده فى الفترة المقبلة .



آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل عوالم خفية أمام الفنان عادل إمام ورانيا فريد شوقى ومحمود حجازى وفتحى عبد الوهاب و يستعد حاليا لأكثر من عمل سينمائى وتليفزيونى فى الفترة المقبلة.

أعلن الفنان صلاح عبد الله أنه سيكون مساء اليوم ضيف الفنان أشرف عبد الباقى من خلال برنامجه الجديد " قهوة اشرف" والذى يعرض على قناة الحياة فى تمام الساعة العاشرة مساءا.