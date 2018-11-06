العبيدي: إطلاق منصة لشباب مصر بالخارج خطوة لربطهم بالوطن

أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالمبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بإطلاق منصة إلكترونية لشباب المصريين في الخارج.



وقال العبيدي إن هذه المبادرة خطوة في طريق طويل للتواصل الفعلي بين الدولة المصرية وبين الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، مؤكدا أن هذا التواصل مهم للغاية، وإن ربط هذه الأجيال بالوطن من الملفات التي يجب أن تحرص الدولة كل الحرص على القيام بها على أكمل وجه، حيث أن هذا الشباب لو تم تركه دون تدخل الدولة بمؤسساتها المختلفة فإنه معرض لفقدان الهوية المصرية وهو ما يمثل خسارة فادحة لمصر، خاصة وأن أجيال الشباب المصري المتعاقبة في الخارج تمتلك الكثير من القدرات وبها العديد من الكفاءات التي تحقق نجاحات متميزة، في كافة المجالات، خاصة وأن العائلات المصرية في الخارج - مثلها مثل أقرانها في الداخل - تجعل التعليم والاهتمام به والوقوف بجانب أبنائها في رحلة التعليم الطويلة - وهي حالة مصرية متفردة - أولوية مطلقة، ما يجعل حرص الدولة المصرية على التواصل معهم وربطهم بمصر والاستفادة المتبادلة منهم ولهم أمرا حتميا.



ونوه على أنه من الأهمية القصوى - إذا أردنا أن تكون تلك المنصة فاعلة - أن تكون هذه المنصة الإلكترونية متعددة اللغات، حيث أن العديد من أبناء الأجيال الجديدة لا تتقن الحديث باللغة العربية ولا مهارة الكتابة بها، ونقترح أن تكون اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية وغيرها من اللغات الهامة وسيلة متاحة في هذه المنصة الإلكترونية.

