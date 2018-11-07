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ديني

حكم إخراج الزكاة على مزارع الأبقار

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:26 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان يمتلك مزرعة أبقار أو أى نوع من أنواع الغنم ويريد إخراج زكاتها ففيها نوعان. 

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الزكاة على مزارع الأبقار؟»، أن من يربي أغناما أو أبقارا او اى نوع، لو أنها سائمة- "ترعى بدون علف"-؛ فيخرج فيها زكاة، اى من يمتلك مزرعة أبقار فليس عليها زكاة، فإذا باع قطيع البقر فأصبح لديه مال؛ فيخرج عليه مالا.

وأشار الى أن من باع الأبقار التى لديه فيكون لديه مال، فعندما يحول على هذا المال الحول؛ يكلف شرعا بأن يخرج 2.5% على المال الذى معه بعد مرور سنة عليه معه.
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