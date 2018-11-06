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أخبار البلد

وزير سياحة لبنان يعتذر مجددا عن تصريحاته المسيئة داخل سفارة مصر في بيروت

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:08 م
وزير السياحة اللبناني
وزير السياحة اللبناني والسفير المصري
محمود نوفل
زار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان، سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، في مقر السفارة المصرية، لتكرار الاعتذار عما نسب إليه من تصريحات مسيئة، وتأكيد احترامه لمصر، قيادة وحكومة وشعبا.

وأبدى كيدانيان حرصه على العلاقات المصرية - اللبنانية واستمرار تميزها وبخاصة في مجال السياحة.

كان السفير النجاري أجرى أمس اتصالا بـ كيدانيان، في أعقاب التصريح المسىء لمصر الذي نسب إلى الوزير اللبناني.
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