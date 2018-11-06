مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور

نفذ مجلس مدينة العياط، حملة تنظيف مكبرة لشوارع المدينة، بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس مجلس المدينة، لتسيير الحركة أمام المواطنين والسيارات.



أكد رئيس مجلس المدينة أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لتجريف الطرق الرئيسية والفرعية، ويتم متابعة عمليات النظافة بإنتظام، وعدم السماح بالخروج على القانون في الشوارع.



وأشار اللواء أحمد عبدالفتاح إلى أنه تم تمهيد طريق مدرسة السلام الثانوية بنات، وشارع مدرسة التجارة، وشارع طراد النيل وشارع شكري القواتلي، وسيتم تجريف باقي الشوارع خلال الفترة القادمة.