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محافظات

مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:14 م
مجلس مدينة العياط
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة
أحمد زهران
نفذ مجلس مدينة العياط، حملة تنظيف مكبرة لشوارع المدينة، بقيادة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس مجلس المدينة، لتسيير الحركة أمام المواطنين والسيارات.

أكد رئيس مجلس المدينة أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لتجريف الطرق الرئيسية والفرعية، ويتم متابعة عمليات النظافة بإنتظام، وعدم السماح بالخروج على القانون في الشوارع.

وأشار اللواء أحمد عبدالفتاح إلى أنه تم تمهيد طريق مدرسة السلام الثانوية بنات، وشارع مدرسة التجارة، وشارع طراد النيل وشارع شكري القواتلي، وسيتم تجريف باقي الشوارع خلال الفترة القادمة.
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
مجلس مدينة العياط ينظف شوارع المدينة لتسيير حركة السيارات.. صور
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