اليوم.. المغربى يستقبل وفداً طلابياً من جامعة بكين

يستقبل الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء وفدًا من الطلاب الصينيين من جامعة بكين للغابات والذي يضم 15 طالبا وطالبة بالإضافة إلى مشرف.





وقال المغربى إنه تم إعداد برنامج تعريفي للطلاب الصينيين يتم خلاله استعراض تاريخ الحضارة المصرية والتعريف بمصر الحاضر وإمكانيات جامعة بنها التعليمية والبحثية وسبل تعزيز التعاون بين الجامعتين.



