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تعليم

اليوم.. المغربى يستقبل وفداً طلابياً من جامعة بكين

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
الدكتور حسين المغربى
الدكتور حسين المغربى
إبراهيم الهوارى
يستقبل الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأربعاء وفدًا من الطلاب الصينيين من جامعة بكين للغابات والذي يضم 15 طالبا وطالبة بالإضافة إلى مشرف. 

وقال المغربى إنه تم إعداد برنامج تعريفي للطلاب الصينيين يتم خلاله استعراض تاريخ الحضارة المصرية والتعريف بمصر الحاضر وإمكانيات جامعة بنها التعليمية والبحثية وسبل تعزيز التعاون بين الجامعتين.

وأضاف أن زيارة الوفد الصينى تأتي في إطار اتفاقيات التعاون التي وقعتها جامعة بنها مع عدد من الجامعات الصينية وفي مقدمتها جامعة بكين للغابات حيث تنص الاتفاقيات على تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
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