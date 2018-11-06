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مرأة

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 08:29 م
إيما ستون
إيما ستون
هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية إيما ستون التى أكملت 30 عاما، ونجحت فى أن تتصدر قائمة أكثر النجمات أناقة على السجادة الحمراء في الأعوام الأخيرة.

حرصت ستون في كل مرة على الظهور بإطلالة متجددة ومختلفة، ففي كل مرة تظهر بتصميم متجدد يساهم في رسم خطوط الموضة واتجاهاتها، حيث كانت من أجمل النجمات اللواتي ارتدين البدلة على السجادة الحمراء بلوك Lanvin الرائع في حفل Golden Globes لهذا العام، كما أبهرتنا بإطلالتها الأنيقة بفستان Dior الجريء في حفل SAG Awards، فكانت من أجمل النجمات في الحفل.

تعد الإطلالات الكلاسيكية الناعمة عنوان أزياء إيما، وتحرص على الإطلالات المتنوعة بتصميمها وتنسيقها بين الـستايل الأنثوي البسيط والإطلالات العصرية الجريئة أيضا.

في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
في عيد ميلادها .. شاهد أبرز فساتين إيما ستون
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