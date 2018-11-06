جامعة حلوان: سندرس مقترح تشغيل كلية السياحة والفنادق للكافتيريات

كشف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة لديها استعداد كامل لدراسة مقترح تشغيل وإدارة كافتريات الجامعة ذاتيا، من خلال الاستعانة بكلية السياحة والفنادق أو كلية الاقتصاد المنزلي.



وأضاف رفاعي، في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن "جامعة المنيا، ستعرض تقريرا مفصلا عن المقترح خلال الجلسة القادمة للمجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لأنها لديها تجربة فعلية للاعتماد على كلية السياحة والفنادق في تشغيل كافترياتها، والاستغناء عن الخاصة".



وأوضح، أن الجامعة ستدرس تقرير جامعة المنيا، وإذا كان فيه الصالح سيتم تطبيقه، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد مع الكافتريات الخاصة.

