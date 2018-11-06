وفد كوري جنوبي يشارك بمعرض القاهرة الدولي للصناعات العسكرية في ديسمبر

كشف مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن مشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الوطني بمعرض القاهرة الدولي للصناعات العسكرية، والذي يقام في مطلع ديسمبر المقبل.



وأعلن المسؤول خلال لقائه الأسبوع الماضي بوفد صحفي مصري يزور العاصمة الكورية سيول، عن أن فعاليات المعرض ستشهد مشاركة من كبريات الشركات الكورية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية.



وأكد الخبير العسكري أن التعاون الثنائي مع مصر قائم ويشهد تقدما ملموسا خاصة، وأن هناك رغبة من الجانبين في توثيق هذا التعاون، وأن المباحثات تجري من أجل شراكة في مجال التصنيع، مشيرا إلى إمكانية تصنيع بعض العتاد في مصر من قبل الشركات الكورية الخاصة التي تقوم بهذه المهمة في مرحلة لاحقة خاصة أن هناك اهتمام مصري ببعض المنتجات ومنها على سبيل المثال المدفع المتحرك K9 Thunder وبعض قوارب السطح الخاصة بفرض السيطرة ومعدات المراقبة البحرية.



وقال المسؤول إن كوريا الجنوبية أهدت إلى مصر فرقاطة العام الماضي، في إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة، وجهود القيادة السياسية للبلدين، ودعمهما القوى لتعزيز التعاون المشترك.



وأوضح أن الفرقاطة تتميز بقدرات قتالية عالية، وقدرة على الإبحار لمسافات طويلة، تصل لأربعة آلاف و500 ميل بحري، وبسرعة تصل إلى 32 عقدة، وحمولتها الكلية تصل إلى ألف و240 طنًا، وتتميز بوجود المدفعيات مختلفة الأعيرة، ويمكنها إطلاق الطوربيدات، وقذائف الأعماق، ومزودة بأحدث الأنظمة الملاحية والإشارية. وتمّ إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة في توقيت قياسي.



وقطعت الفرقاطة مسافة 15 ألف كيلومتر أثناء الرحلة من كوريا الجنوبية إلى ميناء الإسكندرية المصري، تخللها تنفيذ تدريبات مشتركة مع كل من البحرية الكورية الجنوبية والبحرية الهندية.



كما ثمن المسؤول الكوري زيارة وزير الدفاع السابق الفريق صدقي صبحي إلى العاصمة سيول في شهر سبتمبر من العام الماضي على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، فى زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، بدعوة من وزير الدفاع الوطنى لجمهورية كوريا أجرى خلالها العديد من المباحثات مع نظيره الكورى، وعدد من كبار المسئولين بالدولة والقوات المسلحة الكورية، وناقش خلالها ملفات التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .



وحول إجراء مناورات عسكرية مع الجانب المصري قال المسؤول أن هذا العام قد قارب على الإنتهاء ولا توجد خطط للقيام بها في الوقت الحاضر، مشددا على عدم وجود عقبات في هذا المجال وربما يشهد العام القادم إجراء مناورات مشتركة خاصة وأن هناك قوات كورية تشارك دول المنطقة بالتمارين العسكرية مثل الكويت والإمارات ولبنان.



وخلال اللقاء عرض المسؤول الكوري الجنوبي ملخصا عن سياسة وزارة الدفاع الكورية خلال فترة ولاية الرئيس الحالي "مون جاي إن"، وكذلك الرغبة الملحة لدى الرئيس مون في استقرار شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون ووضع حد للنزاعات والحرب الباردة بين الأطراف المختلفة كحجر أساس للسلام.



وأشار إلى دراسة الكثير من الوثائق الألمانية الخاصة بإعادة التوحيد من قبل وزارة الدفاع قائلا:"ولكن هذا الأمر سابق لأوانه كما أنه في النهاية ستكون للكوريين رؤيتهم الخاصة فنحن لا نريد ابتلاع المؤسسات الشمالية ولكن نريد التعاون معها لأجل مصلحة الشعبين".



وقال إن بلاده لم تسع لتطوير برنامجها النووي خلال الفترات السابقة لتمتعها بالمظلة الأمريكية النووية منذ عام 1978 كما أعلنت سيول عن عدم اختيارها للسلاح النووي خيار استراتيجي منذ عام 1992 أو حاولت تطوير برنامج خاص بهذا السلاح بل دعمت خيار تطوير الصناعات العسكرية ودعم تقنية هذه الصناعة ونقل التكنولوجيا المتطورة للإنتاج المشترك.



وردا على سؤال حول الهجوم السيبراني – الهجمات الإليكترونية- الكورية الشمالية قال المسؤول إنه من الصعب تحديد المهاجمين في كثير من الأوقات وهناك العديد من الحالات المشكوك فيها وأكد أن هناك قوانين دولية وعقوبات رادعة في هذا المجال.



وحول نظام THAAD الدفاعي قال المسؤول إنهم أخبروا الجميع سواء الصينيون أو غيرهم أنهم اشتروه من أجل الدفاع عن الأراضي الكورية ضد التهديد النووي والصاروخي الشمالي، مؤكدا أن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لبكين أوضحت الموقف الكوري وبأنه ليس هناك حاجة لنشره مجددا –بوضع وحدات جديدة- طالما اختفى التهديد الكوري الشمالي.



وأعلن المسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن مشاركة بلاده بقوات قوامها 1095 عسكري بقوات حفظ السلام شهد لها الجميع بالكفاءة بما يؤكد أن كوريا الجنوبية تعمل في إطار القانون الدولي ودولة تسعى للسلام.

