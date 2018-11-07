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فن

شاهد.. محمد الكيلانى ودرة فى كواليس حبيبة أمها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان محمد الكيلاني صورا تجمعه بالفنانة التونسية درة من كواليس مسلسل "نصيبى وقسمتك"، حلقات قصة "حبيبة أمها" التي تعرض حاليا.

ويجسد كيلانى دور رجل أعمال من طبقة غنية ويقع فى حب درة والتى تجسد دور فتاة من منطقة شعبية ولديها والدتها وأشقاؤها، وتتعرض والدتها للمرض، وأثناء ذلك تلتقى درة بمحمد الكيلانى ويعجب بها وتتطور الأحداث مع وفاة والدة درة.

من المعروف أن درة مشغولة حاليا بتصوير دورها فى فيلم "يوم مصرى" أمام خالد النبوى، والمنتظر عرضه في موسم منتصف العام.
شاهد.. محمد الكيلانى ودرة فى كواليس حبيبة أمها
شاهد.. محمد الكيلانى ودرة فى كواليس حبيبة أمها
شاهد.. محمد الكيلانى ودرة فى كواليس حبيبة أمها
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