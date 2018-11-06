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رياضة

طلائع الجيش يضرب الجونة بثلاثة أهداف في الشوط الأول .. فيديو

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش والجونة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع 13 من الدوري المصري الممتاز.

وانتظر الطلائع للدقيقة الثانية ليعلن عن تقدمه عبر مصطفى محمد ليعود بعدها أحمد كابوريا ويحرز ثاني الأهداف، وعقب نهاية الشوط عزز مصطفى محمد بالهدف الثالث .

ويدخل الطلائع المباراة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة، بينما يدخل الجونة المباراة في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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