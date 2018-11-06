صحيفة بريطانية: 2.67% زيادة في الأسعار بالسوق التركية

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا عن تدهور الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية، وخاصة مع تسجيل التضخم في البلاد زيادة بنسبة 25%، وهي الأعلى خلال الـ15 عاما الماضية، وما قابلها من زيادة في اسعار السلع في السوق التركي بنسبة 80%.



وقالت الصحيفة إن العملة المحلية التركية "الليرة" فقدت 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام، وما هو أكثر من ذلك أن البنك المركزي التركي قد يكون الآن بعيدا عن سياسته النقدية المتشددة، حيث أنه بدأ في استخدام أسلوب التكيف الاقتصادي الحاد.



وأضافت أن زيادة أسعار السلع قد وصلت إلى نسبة 2.67% خلال الشهر الماضي، ووفقًا للمعهد التركي للإحصاءات، ارتفعت أسعار السلع المنزلية بنسبة 38%، وأسعار وسائل المواصلات والمواد الغذائية بنسبة 32%.



وتأتي هذه الأرقام على الرغم من إطلاق سراح تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون، الذي كانت تحتجزه تركيا من عامين، وما تسبب في فرض واشنطن عقوبات جديدة على أنقرة، ما تسبب في تدهور كبير في الاقتصاد، بالإضافة إلى الوعود التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير ماليته وصهره البراء البيرق بتحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.