الأكو تناقش تحديات صناعة الطيران بالاجتماع 51 للجمعية العامة

ترأس الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعبد الوهاب تفاحة رئيس الاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو الجلسة الختامية لفاعليات اجتماع الجمعية رقم 51 للإتحاد.



وتناولت الجلسة، استعراض كريس تاري خبير الطيران الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الطيران والتي من ابرزها ارتفاع اسعار الوقود وتاثير الدولار علي ارتفاع نفقات التشغيل وكذلك تأثير الأوضاع السياسية علي مستقبل الصناعة وتوقع تاري أن العام القادم سيكون أصعب على شركات الطيران من الفترة السابقة .



كما تناول الجزء الثاني من الجلسة حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد حول هذا الموضوع وقد ادار الحوار السيد مايكل بيل خبير الطيران والاستشارات بشركة korn ferry وتحدث في الجلسة الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني وهينريك هوللي مدير عام النقل والمواصلات بالمفوضية الأوروبية للنقل وعادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات ومحمد الحوت رئيس شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية وتم طرح عدة اسئلة للنقاش حولها بعد التصويت من الأعضاء عليها منه أهم التحديات المتوقعة في الفترة المقبلة التي تواجه شركات الطيران الأعضاء بالأكو وهل متوقع ان يجد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي تحفيز في الفترة القادمة وتأثير مشروعات تطوير المطارات على صناعة الطيران .



وفي ختام الجلسة أعلن الطيار أحمد عادل عن ختام جلسات الجمعية العامة رقم 51 وتوجه بالشكر الحضور وعبدالوهاب تفاحة امين عام الأكو ولكل من ساهم في نجاح هذه الجمعية .



كما توجه رئيس الأكو بالشكر للفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ودعمه لانعقاد الجمعية في مصر كما توجه بالشكر لمصر للطيران علي خروج الجمعية بالشكل المشرف واللائق لمكانتها الاقليمية والدولية وقدم هدية تذكارية للطيار احمد عادل رئيس مصرللطيران بمناسبة نجاح الجمعية في دورتها 51 .