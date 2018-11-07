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التشخيص الجزئي للأمراض البيطرية.. دورة في طب بيطري بنها

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
دورة فى طب بيطرى
دورة فى طب بيطرى بنها
إبراهيم الهوارى
تنظم اليوم كلية الطب البيطرى بمشتهر – جامعة بنها تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية دورة تدريبية عن "التشخيص الجزئى للأمراض البيطرية".

وقال الدكتور محمد غانم إن الدورة ينظمها مركز التميز البحثى ومشروع امحوتب بالكلية بالتعاون مع معهد أنسيس فرنسا ويشارك فيها أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين .

وأشار عميد الكلية إلى أن الدورة تأتى أيضًا فى إطار استراتيجية جامعة بنها لتفعيل سياسة الانفتاح الدولي وفي إطار مشروع التعاون الدولى بين كلية الطب البيطري جامعة بنها ومعهد أنسيس بفرنسا بتمويل مشترك من أكاديمية البحث العلمى وكامبس فرانس.

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