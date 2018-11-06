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رياضة

التعادل الإيجابي سيد الشوط الأول بين سموحة والداخلية في الدوري الممتاز

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:03 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت أحداث الشوط الأول بين سموحة والداخلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتقدم بينسون شيلونجو لسموحة في الدقيقة 34 قبل أن يعادل أحمد سعيد أوكا النتيجة للداخلية قبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق.

ويحتل سموحة المركز الرابع رصيد 18 نقطة بينما يدخل الداخلية المباراة برصيد 15 في المركز السادس.
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