تعليم بورسعيد تنفي استخدام مقتحم مدرسة القناة الإعدادية بنات لسلاح ناري

نفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص واقعة التعدى على طالبات مدرسة القناة الإعدادية بنات حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بإستخدام وحيازة المعتدى لسلاح نارى فى أحداث الواقعة والصحيح أنه تم استخدامه لسلاح أبيض فى تلك الواقعة لترويع الطالبات.



وأهابت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد الجميع توخى الحذر والدقة والمصداقية عند تناول وتداول الأخبار التي تخص العملية التعليمية ببورسعيد.



ومن جانبه قدم د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الشكر للواء هشام خطاب مدير امن بورسعيد مساعد وزير الداخلية والأجهزة الأمنية المعاونة وذلك لسرعة الاستجابة فى حل مشكلة مدرسة القناة الإعدادية بنات.



وتعود الواقعة حول اعتداء أحد أولياء الأمور اليوم على طالبة زميلة ابنته الطالبة بنفس الفصل لتشاجرهما أمس وترويعه لطالبات المدرسة مستخدما سلاحا أبيضا داخل الفصول بعد قفزه من سور المدرسة.



وعلى الفور توجه وكيل الوزارة وقيادات التعليم بمرافقة النائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب وعلى الألفى نقيب معلمى بورسعيد إلى مدير مباحث مديرية أمن بورسعيد الذى استجاب على الفور ووعد بتكثيف الدوريات الأمنية حول المدارس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذه الواقعة.



ومن جانبه وجه باهى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تخص مديرية التربية والتعليم حيال تلك الواقعة وتطبيق القوانين بكل حزم وصرامة.