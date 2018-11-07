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مسئول أمريكي بـ سيول: ركزوا في تغريدات ترامب لمعرفة ما يدور برأسه لكن لا تهتموا بها.. العقوبات ضد كوريا الشمالية لم تمنع انتهاكات حقوق الإنسان.. ونتعاون مع دول العالم لتشديد العقوبات على بيونج يانج

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 01:05 ص
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بسيول
محمد وديع .. رسالة سيول
قال رئيس وحدة السياسات الخارجية بالسفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية، سيول، إن المكتب السياسي بالسفارة، منوط به إرسال تقارير دورية لواشنطن، بشأن ما وصلت إليه الأوضاع على جميع المستويات، وخاصة المستويين الأمني والاقتصادي، وكذلك حقوق الإنسان داخل كوريا الشمالية، وذلك بالتعاون مع الحكومة الجديدة في نظيرتها الجنوبية.

وتابع المسئول خلال لقائه بوفد صحفي مصري يزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع وفي جولة داخل أروقة السفارة الأمريكية بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، أن "السياسة الأمريكية تختلف بطبيعة الحال مع اختلاف الزعماء، إلا في تلك القضية، لأن رأي الجمهوريين مماثل تماما لرأي الديمقراطيين فيما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية وتهديداتها النووية".

وأوضح أن أمريكا على تواصل تام مع كل الدول في العالم، بما فيها مصر؛ لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن حكومة كوريا الجنوبية لم تطلب تغييرات أو تفكيك النظام الدفاعي THAAD مثلما زعم البعض.

وعند سؤاله عن كيفية تعاملهم كـ دبلوماسيين أمريكيين على أرض كورية، مع التغريدات التي يكتبها ترامب حول قضية الأسلحة النووية؟، وما إذا كانت تؤثر على سير المفاوضات؟؛، قال: ترامب ليس الرئيس الوحيد الذي لديه حضور على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مثل تلك القضايا يجب أن تناقش في الغرف المغلقة".

واستطرد: " نحن في هذا الصدد كدبلوماسيين أمريكيين نقول للجانب الكوري الجنوبي، ركزوا في تغريدات ترامب لمعرفة ما يدور في رأسه لكن لا تهتموا بها، لأنه في النهاية نحن لدينا سياساتنا المكتوبة".

واستدرك،ـ قائلا: "لكن لا يمكن تجاهل تلك التغريدات؛ فترامب هو أقوى رجل في الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية التي بدورها تضع السياسات الخارجية والدفاعية".

فيما أوضح رئيس المكتب الاقتصادي بالسفارة، أن المكتب يعمل على البحث عن فرص التعاون التجاري بين الكوريتين، إلا أن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية؛ تجعل فرص تعاون الجنوب معها ضئيلة، خشية أن تقع عليها عقوبات.

وأشار إلى أن الملف النووي على رأس أولوية أعمال السفارة ولكن "الدبلوماسية هي الحل"، لافتا إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أخبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنيته بالتراجع عن برامجه النووية، إلا "أننا نحن كدبلوماسيين لا نصدق ذلك حيث أن كوريا الشمالية لديها تاريخ طويل من الرجوع عن وعودها، لكن الرئيس ترامب ووزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو صدقاه".

وأضاف: "يفصل بيننا وبين قمة كيم وترامب نحو 3 أو 4 شهور". و"كيم شخص يحب لفت الانتباه؛ فكوريا الشمالية صغيره، واقتصادها ضعيف".

وتابع: "الحكومة الامريكية أدركت مؤخرا الدور الهام الذي تلعبه الصين في حل الأزمة الكورية، ومع ذلك نحن لا نتفق مع الصين في كثير من الأحيان، وأبرز تلك الاختلافات، هي الممارسات التجارية، التلاعب بالعملة، وملف حقوق الإنسان".

وقال إن العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لم تمنع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس على المواطنين، مشيرا إلى أنه إذا كان لدي النظام الكوري الشمالي الأموال اللازمة لتطوير الأسلحة النووية؛ فيجب أن يكون لديه الإمكانيات لإطعام شعبه".

ولفت إلى أن الجالية الأمريكية في كوريا الجنوبية تبلغ نحو 25 ألف شخص، جميعهم إما يعملون بشركات أو على الحدود، و"لا يوجد مدنيون يرغبون في العيش هنا".
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