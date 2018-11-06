منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو

قالت آية عطية، المنسق العام المساعد لمنتدى شباب العالم، إن النجاح ليس سهل المنال، وأنها تعلمت من تجربة المنتدى أن النجاح لا يقوم به فرد واحد فقط، مضيفة:" بمثل فريق كبير ساهم في نجاح المنتدى وكلنا جزء من نجاح النسخة الثانية".



وأضافت عطية، خلال كلمة لها بالحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الثانية، قائلة: "حفل ختام منتدى شباب العالم سلسلة من الأحداث أولها يتمثل في مبادرة الرئيس بإعلان 2016 عام الشباب المصري وإنطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للريادة والمؤتمرات الدورية للشباب".



وتابعت: "البرنامج الرئاسي هو الذي أخرج فريق تنظيم المنتدى، ومفيش نجاح بسهولة ولازم هنقابل عقبات والضغوط التي واجهناها تجعلنا نواجه أنفسنا للبحث عن قوة بداخلنا تساعدنا على استكمال المشوار".



وأكملت: "النجاح حلقات متصلة وأجيال تسلم أجيال جديدة، ومنتدى شباب العالم يؤكد لشباب العالم ان ده وقت الشباب، والرئيس السيسي أكد على أن هذا وقت الشباب، وتجربتنا هتستمر وتكبر وتنجح" .

