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رياضة

المصري يواصل تدريباته استعدادا لوادي دجلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:55 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
واصل فريق المصري البورسعيدي، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة وادي دجلة، والمقرر لها 11 / 11 ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحرص الدكتور ميمي عبد الرازق، قبيل بدء المران على الاجتماع بلاعبيه لتحفيزهم على ضرورة بذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ان الأفضل بدنيًا وتكتيكيًا والأكثر التزامًا سيكون له الحظ الأوفر في المشاركة بصفة أساسية.

وخضع الفريق خلال المران الذي استمر قرابة ساعتين كاملتين، لحصة تدريبية مكثفة اشتملت على جرعات بدنية وتكتيكية متنوعة، تمثلت في العدو بأقصى سرعة لمسافات طويلة ، كذلك التمرير الطولي مع تبادل المراكز بشكل دوري. 

واختتم المران بتقسيمة حرص الدكتور ميمي عبد الرازق خلالها على إيقاف اللعب لأكثر من مرة لاعطاء بعض الملاحظات الفنية.

فيما خاض رباعي حراس مرمى النادي المصري أحمد مسعود ، أحمد بوسكا ، محمد شحاته ، عمرو البغدادي تدريبًا شاقًا تحت قيادة الكابتن حسن نصر.
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