سفير السعودية بموسكو يكشف آخر تطورات صفقة إس-400 الصاروخية مع روسيا

أعلن السفير السعودي لدى موسكو، رائد خالد قرملي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية وروسيا تواصلان المفاوضات حول موعد توريد منظومة "إس-400" الصاروخية للمملكة.



وذكرت قناة "روسيا اليوم"، قال قرملي خلال زيارة إلى متحف الفنون الشعبية الزخرفية الروسي بالعاصمة، إن مسألة موعد توريد المنظومة إلى السعودية لا تزال قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بها.



وأضافت القناة أن السعودية أعلنت في أكتوبر 2017، أنها توصلت إلى اتفاق مع روسيا حول شراء دفعة من منظومات "إس-400" الصاروخية للدفاع الجوي، على خلفية زيارة قام بها عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز.



وأكد فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون التعاون التقني العسكري، أنه تم التوقيع على الوثائق الخاصة بتوريد دفعة المنظومات الصاروخية الروسية من طراز "إس-400" إلى السعودية لكن دميتري شوغايف مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، قال في أغسطس الماضي إن قضية بيع منظومة "إس-400" للسعودية معلقة.



من جهة أخرى، أوضح قرملي أن التحضيرات للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية لا تزال جارية بشكل مكثف، ويتم حاليا بحث التفاصيل بين الجانبين، وأن موعد الزيارة المحدد سيتم إعلانه قريبا.