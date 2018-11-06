ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ممثل مصر بروسيا: منتدى الشباب فرصة للتواصل مع القيادة السياسية

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور عبدالله السعدني ممثل شباب مصر في روسيا، إن فكرة منتدى الشباب فريدة من نوعها ورائعة أعطت للشباب الفرصة الحقيقية للتواصل المباشر مع القيادة السياسية.

وأضاف "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن فكرة نقل الشباب المصري من المحلية إلي العالمية تجسدت في منتدى شباب العالم.

وأشار ممثل شباب مصر في روسيا، إلي أن منتدى شباب العالم يعتبر منصة عالمية يجتمع بها الشباب من مختلف الأوطان لعرض أفكارهم ومناقشة القضايا التي تهم شباب العالم.

loading...

ترشيحاتنا

السيسي لممثلي الإعلام الدولى والمصرى بمنتدى شباب العالم: الشعب المصري سيقبل تحريك قواته لحماية أشقائه.. مصر لم تنكفئ على نفسها.. ومشاكل المنطقة أصبحت أكثر تعقيدا من حلها إقليميا

الرئيس السيسي: رفضت تشغيل خط مترو أنفاق مصر الجديدة

مد أجل الحكم فى استئناف طليقة كهربا لاعب الزمالك فى النفقة لـ٤ ديسمبر

انفراد.. الكاف يرفض تظلم الترجى ويؤكد غياب كوم والذوادى أمام الأهلي

نقاد مصر والصحفيين التونسيين يصدران إعلانا جديدا حول مباراة الأهلي والترجي

15 رسالة من الرئيس السيسي خلال جلسة الإعلام الأجنبي بمنتدى شباب العالم

كهربا يبرر هجومه على الجهاز الفني للمنتخب في مباراة حرس الحدود

خالد بيومي يوجه رسالة لوزير الرياضة بشأن مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. قرينة الرئيس السيسي تصافح أول مذيعة كفيفة

مجدي عبد الغني يدعم الأهلي قبل مواجهة الترجي بطريقة مميزة

شاهد .. انتصار السيسي تعلق على إدارة أول مذيعة كفيفة لجلسة بمنتدى الشباب

صدى البلد في مكان الحادث.. صفعة بالقلم تتسبب في مقتل شابين بالمعتمدية.. وأسرة أحدهما: مابناخدش عزا.. والأهالي: زيزو راح فطيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة علا الفارس فى عيد ميلادها

الرئيس السيسي يشيد بالنتائج الإيجابية للجنة الرئاسية المصرية السودانية .. صور

بعد تصنيفه الأكثر إثارة في العالم ..أجمل إطلالات ادريس البا

في عيد ميلادها الـ 35.. شاهد إطلالات لافتة لـ مي سليم

ترام مصر الجديدة يخرج من الجراج دون سائق ليدهس ميكروباص وأتوبيس نقل عام.. صور

فيديو

رشا راغب: 3 ملايين شخص تفاعلوا على السوشيال ميديا مع منتدى شباب العالم
شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي جلسة توصيات منتدى شباب العالم
منسق منتدى الشباب: الرئيس أكد أن تجربتنا هتكبر وتنجح .. فيديو
بدء إعلان توصيات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي.. فيديو
تصفيق حاد للرئيس السيسي من شباب العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟