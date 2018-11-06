ممثل مصر بروسيا: منتدى الشباب فرصة للتواصل مع القيادة السياسية

قال الدكتور عبدالله السعدني ممثل شباب مصر في روسيا، إن فكرة منتدى الشباب فريدة من نوعها ورائعة أعطت للشباب الفرصة الحقيقية للتواصل المباشر مع القيادة السياسية.



وأضاف "السعدني"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن فكرة نقل الشباب المصري من المحلية إلي العالمية تجسدت في منتدى شباب العالم.



وأشار ممثل شباب مصر في روسيا، إلي أن منتدى شباب العالم يعتبر منصة عالمية يجتمع بها الشباب من مختلف الأوطان لعرض أفكارهم ومناقشة القضايا التي تهم شباب العالم.



